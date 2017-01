DR Kultur 08:05 bis 09:00 Sonstiges "Das Gespenst von Canterville" Kinderhörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Oscar Wilde Merken Der amerikanische Gesandte in England kauft für seine Familie Schloss Canterville mit allem was dazugehört, auch dem Schlossgespenst. Aber das nimmt er nicht sehr ernst. Die ganze Familie begegnet dem Gespenst mit der Unbekümmertheit aufgeklärter moderner Menschen. Das Gespenst will der Familie das Gruseln lehren, doch es wird dabei völlig zermürbt. Diese Familie gruselt sich einfach nicht. Die ironisch-humorvolle Geistergeschichte hat Weltruhm erlangt. Sie dient dem Komponisten Henrik Albrecht als Vorlage für sein Orchesterhörspiel. Die gesamte Handlung wird von drei Schauspielern und dem Rundfunksinfonieorchester des SWR erzählt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tim Wiese Gäste: Gäste: Laura Maire, Peter Fricke, Stefan Kaminski Regie: Judith Lorentz Musik: Henrik Albrecht