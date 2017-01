puls 4 03:25 bis 05:10 Actionfilm Der Fluch der goldenen Blume HK, CHN 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am Hofe der Tang Dynastie im 10. Jahrhundert. Der Kaiser (Chow Yun-Fat) kehrt mit seinem Sohn Prinz Jai (Jay Chou) zu Palast und ungeliebter zweiter Frau Phoenix (Gong Li) zurück, die sich in eine heimliche Affäre mit Kronprinz Wan (Liu Ye) gestürzt hat. Jai entdeckt, dass der Kaiser seine Frau allmählich heimtückisch vergiftet. Sie zettelt in höchster Not ein Komplott gegen ihn an. Auch der dritte Bruder, Prinz Yu (Qin Junjie), überblickt die Intrigen und Allianzen bald nicht mehr. Am Tag des Chrysanthemen-Fests kommt es zur Entscheidung.

Nach den Prachtwerken "Hero" und "House of Flying Daggers" widmet sich Zhang Yimou weniger dem Martial-Arts-Zauber, denn einem abgründigen Machtkampf im Stil eines "Macbeth". Chinas Kandidat für eine Oscarnominierung bietet opulente Historien-Pracht. Schauspieler: Yun-Fat Chow (Kaiser Ping) Li Gong (Kaiserin Phoenix) Jay Chou (Prinz Jai) Ye Liu (Kronprinz Wan) Dahong Ni (Kaiserliche Arzt Jiang) Junjie Qin (Prinz Yu) Man Li (Jiang Chan) Originaltitel: Man Chen Jin Dai Huan Jin Jia Regie: Yimou Zhang Drehbuch: Yu Cao, Yimou Zhang Kamera: Xiaoding Zhao Musik: Shigeru Umebayashi Altersempfehlung: ab 12