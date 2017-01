puls 4 01:40 bis 03:25 Actionfilm Jet Li's Fearless CHN, HK, USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sieht sich China mit einer Invasion von westlichen Ausländern und dem wachsenden Einfluss Japans konfrontiert. Als einziger unter Chinas großen Martial-Arts-Kämpfern nimmt Huo Yuan Jia die Herausforderung an, in einem großen Turnier gegen Gegner aus Amerika, Spanien, England und Japan anzutreten. Es ist ein später Triumph des Mannes, der als junger Kämpfer mit seiner Oberflächlichkeit und Arroganz den Tod seiner Mutter und Tochter zu verantworten hatte. Als geläuterter Mann kann er nun die Ehre Chinas retten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jet Li (Huo Yuanjia) Shidô Nakamura (Anno Tanaka) Betty Sun (Yueci / Moon) Yong Dong (Nong Jinsun) Nathan Jones (Hercules O'Brien) Hee Ching Paw (Yuanjias Mutter) Collin Chou (Yuanjias Vater) Originaltitel: Fearless Regie: Ronny Yu Drehbuch: Chris Chow, Christine To Kamera: Poon Hang-Sang Musik: Shigeru Umebayashi Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 358 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 138 Min. Godzilla

Actionfilm

ProSieben 01:10 bis 03:15

Seit 108 Min. Frühstück bei Tiffany

Liebesfilm

3sat 01:15 bis 03:05

Seit 103 Min.