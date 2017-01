puls 4 07:20 bis 08:50 Abenteuerfilm Die Geheimnisse der Spiderwicks USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als die Grace-Familie aus New York in das abgelegene Haus ihres Ur-Ur-Onkels Arthur Spiderwick zieht, nehmen merkwürdige Ereignisse ihren Lauf. Mutter Helen (Mary-Louise Parker), die große Schwester Mallory (Sarah Bolger) und selbst Zwillingsbruder Simon machen die Fantasie von Jared (jeweils Freddie Highmore) dafür verantwortlich. Doch als der im Dachboden Arthurs Schrift "Das Handbuch der magischen Geschöpfe" entdeckt, wird die Zauberwelt real.

Das Reich der Wichte, Feen, Gnome und Kobolde drängt in die Realität eines verwunschenen Hauses in einem spannenden Fantasyabenteuer im Stil von "Lemony Snicket" für Kinder jeden Alters. Kinderstar Highmore ("Der Klang des Herzens") glänzt in einer Doppelrolle. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Freddie Highmore (Jared Grace / Simon Grace) Mary-Louise Parker (Helen Grace) Nick Nolte (Mulgarath) Sarah Bolger (Mallory Grace) Andrew McCarthy (Richard Grace) Joan Plowright (Tante Lucinda Spiderwick) David Strathairn (Arthur Spiderwick) Originaltitel: The Spiderwick Chronicles Regie: Mark Waters Drehbuch: Karey Kirkpatrick, David Berenbaum, John Sayles Kamera: Caleb Deschanel Musik: James Homer Altersempfehlung: ab 6