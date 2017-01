puls 4 05:15 bis 07:20 Abenteuerfilm Black Gold F, I, KAT, TUN 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anfang der Dreißigerjahre ist der Frieden auf der arabischen Halbinsel in Gefahr, als in der neutralen Pufferzone zwischen zwei Fürstentümern Öl gefunden wird. Gegen den Willen des Sultans von Salmaah, der sich dem alten Arabien verpflichtet fühlt, lässt der Emir von Hobeika Öl fördern, wendet sich dem Konsum, aber auch dem Fortschritt des Westens zu. Als es zum Krieg kommt, müssen sich die Söhne des Sultans, die als Faustpfand des Friedens in Hobeika aufwuchsen, entscheiden, welchem ihrer Väter sie dienen wollen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Antonio Banderas (Emir Nesib) Tahar Rahim (Prinz Auda) Mark Strong (Sultan Amar) Freida Pinto (Prinzessin Leyla) Riz Ahmed (Ali) Liya Kebede (Aicha) Corey Johnson (Thurkettle) Originaltitel: Black Gold Regie: Jean-Jacques Annaud Drehbuch: Menno Meyjes, Jean-Jacques Annaud, Alain Godard Kamera: Jean-Marie Dreujou Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12