Deutschlandfunk 21:05 bis 23:00 Sonstiges Ludwigsburger Schlossfestspiele 2016 Merken <bk>Benjamin Britten: Präludium und Fuge für 18 Streicher op. 29 <ek><bk>Christian Muthspiel: "A Serious Game". Konzert für Violoncello und Kammerorchester <ek><bk>Antonio Vivaldi: Konzert für Violoncello, Streicher und Basso cont. a-Moll RV 418 <ek><bk>Arcangelo Corelli: Concerto grosso F-Dur op. 6 Nr. 2 <ek><bk>Michael Tippett: Fantasia Concertante über ein Thema von Corelli <ek><bk>Igor Strawinsky: Concerto in D (Gautier Capuçon, Violoncello; Stuttgarter Kammerorchester, Leitung: Christian Muthspiel) In Google-Kalender eintragen Moderation: Ines Stricker