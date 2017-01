NDR 12:15 bis 14:00 Tanz Ohnsorg-Theater: Tratsch im Treppenhaus D 1966 Stereo 16:9 SW Live TV Merken Frau Boldt, in der Rolle brilliert die unvergessene Heidi Kabel als Klatschtante, tyrannisiert durch Tratsch, Lügereien und üble Nachrede die Hausbewohner. Sie ist meistens im Treppenhaus anzutreffen, wo sie an Türen horcht und spioniert, um das Erlauschte dann sofort an den "richtigen Mann" zu bringen. Auch kleine Betrügereien fallen in ihr Ressort. Der anfänglich brummige Steuerinspektor a. D. Brummer sen. (Henry Vahl), dessen Neffe Brummer jr. (Edgar Bessen), die gutmütige Frau Knoop (Erna Raupach-Petersen) und deren Untermieterin Fräulein Heike (Gisela Wessel) haben unter Frau Boldt zu leiden. Doch nach und nach schließen sich deren Opfer zu einer kleinen Gemeinschaft zusammen und erteilen ihr eine heilsame Lektion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heidi Kabel (Meta Boldt) Henry Vahl (Ewald Brummer) Erna Raupach-Petersen (Hanne Knoop) Gisela Wessel (Heike Seefeldt) Edgar Bessen (Dieter Brummer) Ernst Grabbe (Bernhard Tramsen) Heinz Lanker (Herr Seefeldt, Heikes Vater) Originaltitel: Ohnsorg-Theater Regie: Alfred Johst Drehbuch: Jens Exler