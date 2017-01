ORF 2 23:25 bis 00:55 Komödie Willkommen in Wien A, D 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Schuh ist nicht gut drauf. Erst wird der Partner des Kriminalbeamten erschossen, dann bekommt er auch noch den Kollegen Thorsten aus Bremerhaven zur Seite gestellt. Schuh zeigt dem oberkorrekten Piefke erst mal die ungemütlichen Seiten der Wiener Gemütlichkeit. Thorsten ist entsetzt über Schuh und dessen Einstellung zu Dienst und Nebenverdienst. Doch dann sieht sich das ungleiche Paar mit einer mysteriösen Mordserie und einem scheinbar übermächtigen Gegner konfrontiert. Buch: Katarina Bali, Nikolaus Leytner In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Böck (Albert Schuh) Florian Bartholomäi (Thorsten Richter) Ursula Strauss (Lucy Wondraschek) Helmut Bohatsch (Hubert Hintermaier) Julia Stemberger (Susi Wagner) Michael Menzel (Marko Mahler) Maria Urban (Andropows Nachbarin) Originaltitel: Willkommen in Wien Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Katarina Bali, Nikolaus Leytner Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Matthias Weber