ORF 2 20:15 bis 21:45 Familienfilm Das Traumschiff Kuba D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Niels hofft in Kuba sein Traumauto, einen 1958er Edsel, zu finden. Doch nicht nur das, die Reise ist gleichzeitig auch sein Junggesellenabschied. Auf einem Rum-Tasting bringen Niels Freunde und Trauzeugen Sven und Maik ihn in eine gefährliche Situation. Allerdings hat diese zur Folge, das Niels nicht nur einen unvergesslichen Junggesellenabschied erlebt, sondern sogar den echten kubanischen Oldtimer findet. Der verlassene Workaholic Paul dagegen findet zu neuen Erkenntnissen. Er lernt von Maria, der mütterlichen Dauerpassagierin, dass sein Leben aus mehr besteht, als aus Zahlen und Bilanzen. Als Maria entdeckt, dass sich ihr Vermögen sprichwörtlich in Luft aufgelöst hat, kann sich Paul bei Maria hilfreich revanchieren. Schauspieler: Sascha Hehn (Kapitän Victor Burger) Heide Keller (Beatrice) Nick Wilder (Dr. Sander) Harald Schmidt (Oskar Schifferle) Grit Boettcher (Maria Weiland) Manon Straché (Doris Hinrich) Susan Hoecke (Nora Winter) Originaltitel: Das Traumschiff Regie: Stefan Bartmann Drehbuch: Martin Wilke, Jochen S. Franken, Manfred Kosmann, Jan Schröter Kamera: Marc Prill Musik: James Last, Hans Günter Wagener