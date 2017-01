ORF 2 14:00 bis 15:30 Komödie Schon wieder Henriette A 2013 2017-01-01 02:25 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wunderbar launige Krimikomödie mit Christiane Hörbiger. Gewohnt willensstark zieht die Grande Dame des heimischen Fernsehfilms alle Register, als in der beschaulichen Donaumetropole Krems ein Mord geschieht. Unterstützt vom bewährten Filmpartner Erwin Steinhauer und Neffe Manuel Witting liefert die Hobby-Kriminologin ein Glanzstück messerscharfer Kombinatorik ab. Wien war lange Zeit der Lebensmittelpunkt von Restauratorin Henriette, doch die Liebe zum Musiker Ferdinand Sternheim ändert alles. Kurzerhand kündigt Henriette ihre Innenstadtwohnung und zieht zu Ferdinand ins idyllische Krems. Dort weckt ein mysteriöser Todesfall ihre kriminalistische Neugier: In einer Galerie findet Henriette den Superstar der einheimischen Kunstszene tot auf. War es ein Unfall oder Mord? Gemeinsam mit ihrem jungen Assistenten Jonas begibt sich Henriette auf Spurensuche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Henriette Frey) Erwin Steinhauer (Ferdinand Sternheim) Harald Schrott (Siegfried Anzengruber) Alexander Held (Hartmut Ille) Manuel Witting (Jonas Kugler) Rüdiger Vogler (Karl Zickler) Lilian Klebow (Yvonne Zickler) Originaltitel: Schon wieder Henriette Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Jens Urban Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Matthias Weber Altersempfehlung: ab 6