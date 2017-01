ORF 2 11:15 bis 13:45 Magazin Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2017 Kompositionen der Strauss-Familie und deren Zeitgenossen A 2017 2017-01-01 20:15 Live 16:9 Dolby Digital Merken Auch im 175. Jahr ihres Bestehens präsentierten die Wiener Philharmoniker ihrem Publikum zum Jahreswechsel ein heiteres und zugleich besinnliches Programm aus dem reichen Repertoire der Strauss-Dynastie und deren Zeitgenossen. Dass sich das altehrwürdige Orchester in den letzten Jahren stark verjüngt hat, drückte sich nun auch in der erstmaligen Wahl des jungen Venezolaners Gustavo Dudamel als Neujahrsdirigent aus. Wie sehr er sich auf seinen Auftritt vor dem millionenfachen Fernsehpublikum in aller Welt freute, hatte er jedenfalls schon im April anlässlich der Playbackaufzeichnung für die Balletteinlage zu "Hereinspaziert" von Carl Michael Ziehrer kundgetan. Die Musikwelt beeindruckte er mit seiner Verbindung von traditionellem Wiener Flair und südamerikanischem Temperament. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2017 Regie: Michael Beyer