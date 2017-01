ORF 3 22:50 bis 00:05 Reportage Best of Neujahrskonzert - Eine humorvolle Zeitreise A 2015 Stereo 16:9 Merken Prosit Neujahr! Der traditionelle musikalische Neujahrsgruß der Wiener Philharmoniker an die ganze Welt gehört für viele Menschen fest zum Jahresauftakt dazu wie Bleigießen, Sekt und Feuerwerk. Neben dem beschwingten und zugleich besinnlichen Musikprogramm kommt dabei auch die humoristische Seite nicht zu kurz. ORF III zeigt eine Auswahl der kleinen Scherze, Streiche und spaßigen Einlagen, mit denen weltberühmte Dirigenten wie Lorin Maazel, Zubin Metha, Franz Welser-Möst oder Daniel Barenboim in den letzten Jahren ihr Publikum erheitert haben. Auf ein fröhliches Jahr 2017! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Best of Neujahrskonzert - Eine humorvolle Zeitreise