ORF 3 15:40 bis 17:25 Komödie Die lustige Witwe A, F 1962 Nach dem musikalischen Lustspiel von Franz Lehár Untertitel Der nichtsnutzige Playboy Danilo gibt sich in Paris dem süßen Leben hin. Darüber vergisst er ganz, den Champagner seines Onkels zu bewerben. Das bringt ihm die strenge Verachtung der korrekten Sekretärin Hanna ein. Ihre Schönheit weckt Danilos Ehrgeiz. Er will ihr als Kellner imponieren. Da ereilt ihn die Nachricht, dass sein Onkel Hanna kurz vor seinem Tod geheiratet hat. Umso mehr ist Danilo überrascht, als er seine Tante als lustige Witwe wiedertrifft. Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Danilo) Karin Hübner (Hanna) Gunther Philipp (Hugo, Buchhalter) Maurice Teynac (André Napoleon Renard) Geneviève Cluny (Valencienne, Revuestar) Germaine Montero (Anna) Ernst Waldbrunn (Testamentsvollstrecker) Originaltitel: Die lustige Witwe Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Janne Furch Kamera: Friedl Behn-Grund Musik: Johannes Fehring, Franz Lehár