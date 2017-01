ORF 1 23:55 bis 01:50 Thriller Der Schakal USA, GB, F, D, J 1997 Nach dem Roman von Frederick Forsyth Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken 70 Millionen Dollar - diesen Betrag soll der berüchtigte Killer "Der Schakal" für den Mord an einem hochrangigen Politiker erhalten. Doch kein Mensch weiß, wer das Opfer sein soll und wann das Attentat stattfinden wird. Deshalb wird der Top-Agent Preston auf den "Schakal" angesetzt und bekommt Verstärkung durch seine russische Kollegin Valentina. Doch den beiden fehlt jeglicher Anhaltspunkt - sie können nur der Blutspur folgen, die der Profi-Killer hinterlässt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Der Schakal) Richard Gere (Declan Mulqueen) Diane Venora (Valentina Koslova) Sidney Poitier (Carter Preston) Mathilda May (Isabella Zanconia) Jack Black (Ian Lamont) J. K. Simmons (FBI-Agent T. I. Witherspoon) Originaltitel: The Jackal Regie: Michael Caton-Jones Drehbuch: Chuck Pfarrer Kamera: Karl-Walter Lindenlaub Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 16