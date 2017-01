ORF 1 09:00 bis 10:20 Trickfilm Die Biene Maja - Freundschaft ist dicker als Honig D, AUS 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Beinahe 40 Jahre fliegt die emsige Biene Maja nun schon über unsere Bildschirme, jetzt hat sie auch die Kinosäle erobert! Über Generationen begeistern sie und ihre Freunde mit Abenteuern auf der Klatschmohnwiese - und generationsübergreifend sind auch die Synchronsprecherinnen: Cosma Shiva Hagen, Nina Hagen und Eva-Maria Hagen geben sich ein stimmlich vergnügtes Familientreffen! Die frisch geschlüpfte Biene Maja ist ein wahrer Wirbelwind, das fällt Frau Kassandra, ihrer Lehrerin, gleich auf. Vor allem mit der herrischen Gunilla gerät Maja immer wieder aneinander. Als das für die Bienenkönigin so kostbare Gelee Royal gestohlen wird, ist der Mut des unbekümmerten Bienchens gefragt. Die gefährlichen Hornissen stehen unter Verdacht. Gemeinsam mit ihrem gutmütigen Freund Willi macht sich Maja auf eine abenteuerliche Reise durch die Klatschmohnwiese, wo sie viele neue Freunde gewinnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Nina Schatton (Maja) Jan Delay (Willi) Cosma Shiva Hagen (Frau Kassandra) Nina Hagen (Gunilla) Eva-Maria Hagen (Die Bienenkönigin) Cusch Jung (Flip) Santiago Ziesmer (Hugo) Originaltitel: Maya the Bee Movie Regie: Alexs Stadermann Drehbuch: Mario Von Jascheroff Musik: Ute Engelhardt