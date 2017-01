ORF 1 07:05 bis 07:35 Kinderserie Servus Kasperl Kasperl Co: Der Unglücksrabe A 2009 Stereo 16:9 Merken Der Klassiker des österreichischen Kinderfernsehens mit amüsanten Kasperlstücken und vielen Möglichkeiten zum Mitspielen! Heute: Da der Hexe Urma am Neujahrsmorgen einige Missgeschicke hintereinander passieren, glauben Urma und Irma, die Hexenschwestern, dass sie am Beginn einer Pechsträhne stehen. Gleichzeitig wird in der Kasperlvilla eine Neujahrsparty gefeiert. Der einzige, der noch fehlt, ist der Rauchfangkehrer Fred Faucherl. Alle wundern sich, wo er nur bleibt. Da erzählt Briefträger Bürzl, dass er Herrn Faucherl das letzte Mal gesehen habe, als er am Weg zu den beiden Hexen war In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servus Kasperl