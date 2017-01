Schweiz 1 01:50 bis 03:40 Komödie Best Exotic Marigold Hotel GB 2011 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Alle Bewohner sind in ihren besten Jahren", sagt Douglas (Bill Nighy) seinem Golfpartner vor seiner Abreise in England. Fast um sich selber nochmals von der Idee zu überzeugen, dass er als zahlungsschwacher Rentner mit seiner Frau ins kostengünstige Indien ziehen wird. Seine Pensionskasse hat er in das Start-up seiner Tochter gesteckt. Was sich nicht gerade bezahlt gemacht hat: "Aha, wie an der Costa Brava also? ", sagt sein Golfpartner. "Ja, nur mit mehr Elefanten", antwortet Douglas. Douglas ist nur einer von sieben älteren Engländern, die aus unterschiedlichsten Gründen nach Jaipur reisen: die frisch verwitwete und finanziell gescheiterte Evelyn (Judi Dench), der desillusionierte Richter Graham (Tom Wilkinson), Norman (Ronald Pickup) und Madge (Celia Imrie), die beide auf der Suche nach einer neuen Liebe sind, sowie die argwöhnische und xenophobe Muriel (Maggie Smith), die ein neues Hüftgelenk bekommen soll und Indien danach gleich wieder verlassen will. Sie landen alle im Best Exotic Marigold Hotel. Das Etablissement hat seine besten Zeiten schon hinter sich. Doch der hoch motivierte junge Inder, Sonny Kapoor (Dev Patel), will das Hotel zu altem Glanz führen. Allerdings hat Sonny nur Chaos zu bieten, aber er macht alles durch seinen nicht enden wollenden Enthusiasmus wett. Bald schon überträgt sich Sonnys Optimismus und die magische Wirkung Indiens auf die Gruppe der Reisenden. Sie lassen sich vom Land voller Kontraste berauschen, schliessen neue Freundschaften und beginnen langsam ihre Vergangenheit loszulassen. "Best Exotic Marigold Hotel" basiert lose auf Deborah Moggachs Buch "These Foolish Things" und zeigt mit viel Humor und Herz, dass das Leben mit der Rente nicht einfach vorbei ist. Im herausragenden Cast sticht neben Judy Dench Bill Nighy einmal mehr mit seinen einzigartigen "konvulsivisch-schlaksigen"-Bewegungen ("Die Zeit") hervor, dessen ruhiges Spiel aber immer anrührend aufrichtig bleibt und stets den richtigen Ton trifft. SRF zwei zeigt das Feelgood-Movie in Zweikanalton Deutsch/Englisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Judi Dench (Evelyn Greenslade) Bill Nighy (Douglas Ainslie) Tom Wilkinson (Graham Dashwood) Maggie Smith (Muriel Donnelly) Dev Patel (Sonny Kapoor) Celia Imrie (Madge Hardcastle) Penelope Wilton (Jean Ainslie) Originaltitel: The Best Exotic Marigold Hotel Regie: John Madden Drehbuch: Ol Parker Kamera: Ben Davis Musik: Thomas Newman

