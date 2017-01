Schweiz 1 20:05 bis 21:40 Dokumentation Auf und davon - Die Auswanderer ein Jahr danach D, E, CDN 2016 2017-01-01 04:55 Stereo HDTV Merken Urs Batzli hatte einen sicheren und abwechslungsreichen Job. Der 48-jährige stand in Gstaad im Dienst einer schwerreichen Unternehmerfamilie und bereiste die ganze Welt. Freundin Myriam Thomann arbeitete in einer Boutique in Gstaad. Ihre Klientel war der internationale Jetset. Die beiden wollten endlich ein selbstbestimmtes Leben führen. Pferde und ihre Liebe zur Natur gaben ihnen den Mut, alles aufzugeben. Im spanischen Andalusien übernahmen sie mit einem befreundeten Paar das Gut Los Angeles - eine Reitschule samt Gestüt. Sich in der neuen Heimat zurecht zu finden, war für Myriam und Urs einiges schwieriger, als sie gedacht hatten. Die anfängliche Begeisterung währte kurz, schon bald trat die Ernüchterung ein - denn unterschiedliche Auffassungen führten zu Konflikten unter den Betreibern der Pferdefarm. Haben Myriam und Urs nun ihren Platz gefunden? Und wer hat das Sagen auf Los Angeles? Der 36-jährige Ostschweizer Remo Müller wanderte zu seiner Liebe nach Deutschland aus. Im Gepäck mit dabei: vier ausgewachsene Sibirische Tiger. Remo und seine Freundin Alexandra Taetz verwirklichten in Rheinland-Pfalz ihren grossen Traum: einen eigenen Tierpark. In Bell kauften sie sich einen maroden Park und sanierten ihn komplett: Alle Tiere bekamen ein neues Gehege. Nun, ein Jahr später, haben sie fast doppelt so viele Tiere. Ob Tiger, Papagei, Emu, oder Eule: Jedes Tier wird fast täglich trainiert. Und seit Frühling ist ebenfalls immer mit dabei: Söhnchen Reven. Familie Ruckstuhl wagte das grosse Abenteuer bereits zum zweiten Mal. Ihren ersten Versuch mussten sie jäh abrechen, weil Töchterchen Josefine schwer erkrankt war. Dank seiner Ausbildung als Bauer und Zimmermann fand Vater Markus Ruckstuhl schnell wieder eine Anstellung auf einer riesigen Rinderfarm. Und während der Vater zum "Swiss Cowboy" wurde, lebt die Mutter ihren grossen Traum: Unterstützt von ihren Kindern Josefine und Elena kann sie direkt vor der Haustüre ihr eigenes Gemüse anpflanzen. Die Auswanderung hat der Familie Glück gebracht: Das Schicksal von Josefine bewegte die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Auf und davon" derart, dass sie das Mädchen mit einem tollen Geschenk überraschten. Die Familie macht sich zudem auf die Suche nach einem eigenen Haus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf und davon - Die Auswanderer ein Jahr danach