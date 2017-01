Schweiz 1 15:55 bis 17:25 Musik The Royal Edinburgh Military Tattoo 2016 GB 2016 Stereo Merken Mehr als 1200 kreative Talente aus der ganzen Welt präsentierten am 67. Tattoo in Edinburgh eine perfekte Show zum Thema "Tunes of Glory". Sie feierten zugleich den 90. Geburtstag der Queen. Im Line-up der Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden sich Dudelsackspieler, Trommler, Geiger, Sänger und Tänzer von Nah und Fern. Neben vielen einheimischen Formationen sorgten Gäste aus Nepal, Neuseeland, Jordanien, Norwegen und den USA für ein temporeiches, farbenprächtiges Spektaktel. Der Schwerpunkt lag auf Musik, Bewegung und Prunk, begleitet von innovativer Technologie, Licht- und Tonprojektionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Royal Edinburgh Military Tattoo 2016