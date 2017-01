Schweiz 2 03:40 bis 05:40 Erotikfilm Basic Instinct USA, F 1992 Dolby Digital HDTV Merken Der abgebrühte Polizist Nick Curran (Michael Douglas) hat Probleme auf dem Revier. Nach einer Schiesserei wird er gezwungen, bei Doktorin Beth Garner (Jeanne Tripplehorn) zur psychologische Beratung zu gehen. Schon bald hat er eine heftige Affäre mit der Psychologin. Dann wird Nick und seinem Partner Gus (George Dzundza) ein neuer Fall anvertraut: Ein reicher Musikproduzent ist mit einem Eispickel ermordet worden. Was für Nick zunächst wie ein Routinefall aussieht, ändert sich schlagartig, als er Catherine Tramell (Sharon Stone), die Freundin des Ermordeten, kennenlernt. Catherine ist Schriftstellerin und wird zur Hauptverdächtigen, als die Polizei herausfindet, dass der Mord nach dem exakt gleichen Muster ablief wie von ihr in einem ihrer Bücher geschildert. Entweder ist sie selbst die Täterin oder das Opfer einer Mordintrige. Catherine scheint alles über den "Revolverhelden" Nick zu wissen, und mehr und mehr verfällt er ihrer provokant-sinnlichen Ausstrahlung. Schliesslich lässt er sich verführen: ein heisses, aber auch gefährliches Spiel. Die beiden werden in ihrer ersten Liebesnacht von Catherines eifersüchtigem Geliebten Roxy (Leilani Sarelle) beobachtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Douglas (Nick Curran) Sharon Stone (Catherine Tramell) George Dzundza (Gus Moran) Jeanne Tripplehorn (Dr. Beth Garner) Dorothy Malone (Hazel Dobkins) Denis Arndt (Lt. Philip Walker) Leilani Sarelle (Roxy) Originaltitel: Basic Instinct Regie: Paul Verhoeven Drehbuch: Joe Eszterhas Kamera: Jan de Bont Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16