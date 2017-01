Schweiz 2 02:05 bis 03:40 Actionfilm Starsky & Hutch USA 2004 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken David Starsky (Ben Stiller) und Ken Hutchinson (Owen Wilson) sind Cops in Los Angeles; darin erschöpfen sich die Gemeinsamkeiten aber bereits. Starsky ist pflichteifrig und dermassen verbissen, dass er bei der Verfolgung eines Handtaschenräubers eine Gefahr für seine Umwelt darstellt. "Hutch" hingegen pflegt dem Dienst die angenehmen Seiten abzugewinnen. Die beiden denkbar unterschiedlichen Zivilfahnder sollen zur Strafe für diverse Fehlleistungen ein Team bilden. Als an der Küste eine Leiche angespült wird, plädiert Hutch dafür, sie in ein anderes Revier weitertreiben zu lassen, während Starsky einen Mordfall wittert. Die Spur führt zum zwielichtigen Geschäftsmann Reese Feldman (Vince Vaughn), dem eine vielversprechende Erfindung gelungen ist: Kokain, das wie unverdächtiger Zucker aussieht und schmeckt. Mit wertvollen Hinweisen trägt der flamboyante Zuhälter "Huggy Bear" (Snoop Dogg) ebenso zu den Ermittlungen bei wie der verschrobene Häftling "Big Earl" (Will Ferrell). In den 1970er-Jahren ein Gespann, das die Fernsehlandschaft prägte, erfahren Starsky und Hutch in diesem Kino-Remake eine Würdigung, die mit unzähligen Gags und Überzeichnungen gespickt ist. Verantwortlich zeichnet eine Gruppe von Comedy-Spezialisten, die immer wieder gemeinsam in Erscheinung tritt: Regisseur Todd Phillips hat schon für "Old School" mit Vince Vaughn, Will Ferrell und Snoop Dogg zusammengearbeitet, Ben Stiller ist auch in "Zoolander", "The Royal Tenenbaums" und "Meet the Parents" an der Seite von Owen Wilson aufgetreten. Bei diesem eingespielten Ensemble sitzt jede Pointe. Zu einem Gastauftritt kommt auch die Besetzung der ursprünglichen Serie, "Starsky"-Darsteller Paul Michael Glaser und David "Hutch" Soul. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Stiller (David Starsky) Owen Wilson (Ken Hutchinson) Snoop Dogg (Huggy Bear) Vince Vaughn (Reese Feldman) Juliette Lewis (Kitty) Fred Williamson (Captain Doby) Jason Bateman (Kevin) Originaltitel: Starsky & Hutch Regie: Todd Phillips Drehbuch: John O'Brien, Todd Phillips, Scot Armstrong Kamera: Barry Peterson Musik: Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 12

