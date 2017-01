Schweiz 2 18:25 bis 20:05 Familienfilm Muppets Most Wanted USA 2014 2017-01-02 08:50 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kermit der Frosch und seine Muppets-Freunde erfreuen sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Was liegt näher, als auf eine grosse Tournee zu gehen? Dazu rät den bunt-fidelen Bühnenviechern auch Dominic Bösewicht (Ricky Gervais), ihr neuer Manager, der vielleicht einen etwas verdächtigen Namen trägt, jedoch etwas vom Showgeschäft zu verstehen scheint. Gesagt, getan, die Muppets brechen zur Europatournee auf. Dass die Muppets das grösste Berliner Theater vielleicht nicht zu füllen vermögen, ist bald nicht ihr einziges Problem. Dominic Bösewicht amtet nämlich auf Geheiss des gefährlichsten Verbrechers der Welt, Constantine, der wiederum Kermit zu Verwechseln ähnlich sieht. Eher er es sich versieht, findet der sympathische kleine Frosch sich in einem russischen Gulag in der Gewalt einer broadwayverrückten Lagerkommandantin (Tina Fey) wieder. An seiner statt führt Constantine die ahnungslose Miss Piggy und ihre Truppe quer durch Europa immer näher an sein eigentliches Ziel: die Kronjuwelen im Tower von London. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ricky Gervais (Jean Pierre Napoleon) Ty Burrell (Nadya) Tina Fey (Zeitungsmädchen) Chloë Grace Moretz (Great Escapo) Tom Hiddleston (Christopher Waltz) Stanley Tucci (Ivan) Salma Hayek (Salma Hayek) Sprecher: Steve Whitmire (Jean Pierre Napoleon) Eric Jacobson (Nadya) Dave Goelz (Zeitungsmädchen) Bill Barretta (Great Escapo) David Rudman (Christopher Waltz) Originaltitel: Muppets Most Wanted Regie: James Bobin Drehbuch: Nicholas Stoller, James Bobin Kamera: Don Burgess Musik: Christophe Beck