Schweiz 2 08:00 bis 09:00 Märchenfilm Die Prinzessin auf der Erbse D 2010 Stereo HDTV Nur noch wenige Tage bis zum 70. Geburtstag des Königs (Michael Gwisdek), dann wird er seine Krone abgeben, denn so ist es festgelegt worden. Darauf hat seine Schwester (Iris Berben) lange warten müssen: Endlich will sie aus dem Schatten ihres Bruders heraustreten und die Macht im Königreich übernehmen. Oder wird doch der Sohn des Königs (Robert Gwisdek) den Thron besteigen? Thronfolger wird er aber nur mit einer Prinzessin an seiner Seite. Die ganze Welt hat der junge Prinz schon bereist, um eine Braut zu finden, die er lieben könnte - ohne Erfolg. Alle Hoffnung steckt der alte König jetzt in eine arrangierte Hochzeit. Doch als die Kutsche mit der angekündigten Prinzessin (Rike Kloster) am Hof ankommt, hat sich die Braut aus dem Staub gemacht. Der Prinz ist darüber fast erleichtert, denn er ist nach wie vor entschlossen, dass er nur eine heiratet, die sein Herz erobert. Bildergalerie Schauspieler: Rike Kloster (Prinzessin) Robert Gwisdek (Prinz) Iris Berben (Schwester des Königs) Michael Gwisdek (König) David C. Bunners (Hofjunker) Renate Richter (Barmherzige Schwester) Ulrich Wiggers (Hofhauptmann) Originaltitel: Die Prinzessin auf der Erbse Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Olaf Winkler, Nicolas Jacob Kamera: Sebastian Richter Musik: Reiner Oleak