Die Tiere vom Bauernhof Mullewapp führen ein ganz normales Landleben. Eines Tages bekommen sie unerwartet Besuch: Johnny Mauser, nach eigener Aussage ein berühmter Schauspieler, bringt den Alltag in Mullewapp gehörig durcheinander. Alle hängen an Johnnys Lippen, sehr zum Missfallen von Franz von Hahn. Der ist eingeschnappt, weil Johnny alle um den Finger wickelt, sogar seine Lieblingshenne Marilyn. In den ungewohnten Trubel platzt die Nachricht, dass das kleine Lämmchen Wolke entführt wurde. Ganz Mullewapp ist entsetzt. Aber immerhin ist ja ein waschechter Held zu Besuch. Zusammen mit Waldemar und Franz wird Johnny zu Wolkes Rettung abkommandiert. Jetzt müssen die drei zusammenhalten. Mit Waldemars Fahrrad machen sie sich auf. Ein grosses Abenteuer beginnt. Nach den Kinderbuch-Welterfolgen "Freunde" und "Mullewapp" von Helme Heine und den TV-Serien "Ein Fall für Freunde" und "Geschichten aus Mullewapp", die unter anderem in der "Sendung mit der Maus" ausgestrahlt wurden, eroberten die drei Freunde Franz, Waldemar und Johnny 2009 die grosse Kinoleinwand. Sprecher: Benno Fürmann (Johnny Mauser) Christoph Maria Herbst (Franz von Hahn) Joachim Król (Waldear) Originaltitel: Mullewapp: Ein Fall für Freunde - Wie alles begann Regie: Jesper Møller, Tony Loeser Drehbuch: Achim von Borries, Bettine von Borries Musik: Andreas Hoge