Animal Planet 03:05 bis 04:35 Dokumentation Russian Yeti Expedition in den Tod USA 2014 Merken Im Januar 1959 verschwanden neun russische Studenten bei einer Bergtour im Ural. Einige Wochen später fand man ihre verstümmelten Leichen in einem Waldgebiet. Die Körper der Toten waren trotz der Eiseskälte teilweise unbekleidet und wiesen schwerste Verletzungen auf. Einem der Opfer fehlte angeblich sogar die Zunge. Das grausame Unglück am Djatlow-Pass wirft bis heute viele Fragen auf, trotzdem erklärte die damalige Sowjet-Regierung den Fall nach nur vierwöchiger Untersuchung für abgeschlossen. Von offizieller Seite wurden natürliche Gründe als Todesursache angegeben. Doch was ist damals in der sibirischen Wildnis wirklich geschehen? Der amerikanische Filmemacher Mike Libecki begibt sich in dieser Dokumentation auf Spurensuche und versucht den mysteriösen Fall aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arturas Aleksejevas (Mansi) Robertas Balciunas (Igor Dyatlov) Arnas Butkus (Nicolai Thibeaux-Brignolles) Kevin Conroy (Narrator) Sarunas Gedvilas (Aleksander Koleatov) Regimantas Ivickas (Yuri Krivonischenko) Maria Klenokova (Herself) Originaltitel: Russian Yeti: The Killer Lives Regie: Leon Rawlski