Animal Planet 00:50 bis 01:35 Dokumentation Sitz, Platz, Aus! Tierische Nervensägen USA 2014 Jonesy ist äußerst freiheitsliebend und will immer draußen herumspringen. Ihr Lieblingsort ist der Strand in Santa Barbara, doch die Australian Shepard-Dame hat noch eine andere Leidenschaft: Türen aufmachen! Diese Fähigkeit lernte Jonesy von Besitzerin Randy Rabin und perfektionierte sie derart, dass sie inzwischen jede Tür aufkriegt. Kein Wunder, dass es der Hund zum perfekten Ausbruchskünstler gebracht hat und von Herrchen Harry jeden Tag gesucht werden muss. Außerdem in dieser Episode: Ein Hase, der das Essen seiner Besitzer stielt und die Pfoten einfach nicht vom Kühlschrank lassen kann, und ein Hund, der ständig über zu kaltes Wetter nörgelt. Schauspieler: Eric De Picciotto (Narrator) Originaltitel: Bad Dog!