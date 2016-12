Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Dämon von Huckleberry USA 2015 Merken Wo alles begann: In dieser Folge reisen die Monster-Jäger in Huckleberrys Heimatstadt, um ein jahrzehntealtes Rätsel zu lösen. Denn hier im Wirt County, West Virginia begegnete der damals 16-Jährige seinem ersten Bigfoot - ein einschneidendes Erlebnis, das nicht nur Huckleberrys Leidenschaft für mysteriöse Wesen weckte, sondern bis heute sein Leben bestimmt. Auf der Jagd nach dem schwarz behaarten "Ash Man" macht das Team eine erstaunliche Entdeckung. Um den riesigen Bigfoot zu fangen und Huckleberry zu helfen, das Trauma seiner Jugend zu überwinden, bauen die Monster-Jäger die größte Falle ihrer beruflichen Laufbahn. Doch lässt sich der Ash Man damit stoppen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters