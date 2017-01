Animal Planet 14:05 bis 14:50 Dokusoap Yankee Jungle - Die Wildtierfarm Eröffnungstag USA 2014 Merken Frühjahrsputz im Pumakäfig! Bevor das "D.E.W. Animal Refuge" seine Pforten für die Besucher der diesjährigen Saison öffnen kann, muss ordentlich ausgemistet werden. Bob und Julie Miner haben alle Hände voll zu tun, ihre Wildtierfarm nach den regnerischen Wintermonaten wieder auf Vordermann zu bringen: Zäune reparieren, den Nachwuchs pflegen und entlaufenes Rotwild einfangen gehören in der Rettungsstation für heimatlose Tiere zum ganz normalen Arbeitsalltag. Zum Glück bekommt das Yankee-Ehepaar tatkräftige Unterstützung! Mitarbeiter Jake ist neu mit an Bord und packt kräftig mit an - das Affengehege wird allerdings zu einer echten Herausforderung für den Hausmeister. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Yankee Jungle