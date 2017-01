Animal Planet 10:15 bis 11:00 Dokumentation Die Klapperschlangen-Jäger USA 2012 Merken Endlich wieder Duschen! Reptilien-Experte Robert Ackerman bekommt es in dieser Episode mit einem akuten Notfall zu tun: Seine Kundin traut sich schon seit Tagen nicht mehr ins Badezimmer, weil sich dort eine Klapperschlange eingenistet hat. Eigentlich Routine für Ackerman, doch die Sache hat einen Haken: Der giftige Untermieter ist plötzlich nicht mehr auffindbar. Wahrscheinlich hat sich das Tier in die Abwasserleitungen verkrochen. Das bedeutet: Robert wird sich bei diesem Job wohl oder übel ein wenig schmutzig machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rattlesnake Republic