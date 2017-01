Nick 01:10 bis 01:35 Jugendserie Zoey 101 Vergrabene Geheimnisse USA 2005 Merken Zoeys Klasse bereitet ein ungewöhnliches Projekt vor: Jeder Schüler steuert einen persönlichen Gegenstand für eine Zeitkapsel bei, die vor der Schule vergraben werden soll. Erst in 20 Jahren wollen sich alle Beteiligten wieder versammeln, um die Kapsel zu heben. Zoey nimmt eine Videobotschaft auf, in der sie sich auch über ihre Freunde äußert. Als Chase Wind davon bekommt, will er unbedingt wissen, was Zoey über ihn zu sagen hat. Doch die schweigt eisern - und Chase greift schließlich vor lauter Neugier zur Schaufel, um der Zeitkapsel vorzeitig zu Leibe zu rücken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Erin Sanders (Quinn Pensky) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider, Steve Holland Musik: Michael Corcoran