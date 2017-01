Nick 11:05 bis 12:15 Trickfilm Willkommen an der Monster High: Wie alles begann USA 2016 20 40 60 80 100 Merken Früher lebten Monster aus Angst vor den Menschen versteckt. Doch Draculaura, die Tochter von Dracula, und ihre Freundinnen träumten von einer Schule, wo jeder willkommen ist, und einer Welt, in der Monster und Menschen friedlich zusammenleben. Doch auch an einem Ort wie Monster High gibt es Probleme, und jeder Schüler muss ständig mit der Angst leben, dass sein Geheimnis aufgedeckt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster High: Welcome to Monster High Regie: Stephen Donnelly