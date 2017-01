BonGusto 19:10 bis 19:40 Magazin Argentinia Rustica Das beste Fleisch meines Lebens CDN Merken Heute wird gegrillt! In dieser Folge machen Craig und Rob ihre erste "Asado-Erfahrung" auf dem Land. "Asado" ist die argentinische Version des Barbecues. Dabei lernen die beiden noch mehr über die Ess- und Trinkkultur der Südamerikaner, bevor sie am gigantischen Rio de la Plata für ein rustikales Abenteuer entlang fahren. Zudem werden ihnen schmackhafte, traditionelle Gerichte von einem lokalen Kulturschutzprojekt serviert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Argentinia Rustica