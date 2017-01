Sky Sport Austria 17:00 bis 19:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FK Austria Wien - SK Rapid Wien, 3. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Hauptstadt brennt wieder! Austria Wien empfängt Rapid Wien zum ersten Derby-Fight der Saison. Mit zwei Siegen kamen die "Veilchen" perfekt aus den Startlöchern. Nach dem 3:1 gegen Mattersburg war Coach Thorsten Fink "von der Leistung und vom Charakter der Mannschaft in der zweiten Hälfte her sehr, sehr zufrieden." Während die Austria mit Rückenwind ins 318. Wiener Stadtderby geht, ist die Lage beim Rekordmeister angespannt. Zwar starteten die Hütteldorfer mit einem 5:0 gegen Ried furios in die neue Saison, doch beim 0:1 in Altach ließ Rapid einiges vermissen. Sportdirektor Andreas Müller meckerte über "ein sehr schlampiges Passspiel" und "keine Überzeugung i. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie