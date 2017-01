N24 02:10 bis 03:00 Dokumentation Die Grauen Wölfe GB 2009 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jamie Lee (Narrator) Walter Wittig (Himself - Radio Operator, U-518) Andrew Lambert (Himself - King's College London) Frank Scanlon (Himself - Merchant Seaman) Jann Witt (Himself - German Naval Association) Ted Hodgson (Himself - Merchant Seaman) Peter Petersen (Himself - Engineer, U-518) Originaltitel: Convoy: War For The Atlantic Regie: Paul Copeland, Christopher Rowley Drehbuch: Simon Young

