ProSieben 14:30 bis 16:05 Komödie Bad Sitter USA 2011 2017-01-02 08:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jonah Hill als chaotischer Babysitter ... Seit seinem College-Abbruch führt Noah ein Couch-Potato-Dasein: Er wohnt bei seiner Mutter und hängt die meiste Zeit vor dem TV ab. Einziges Highlight sind die Treffen mit seiner Freundin Marisa. Als seine Mutter ihn dazu drängt, zu jobben, versucht Noah sich als Babysitter bei Familie Pedulla. Die drei Kinder treiben ihn fast in den Wahnsinn! Als Marisa ihn dann auch noch bittet, Kokain für sie zu besorgen, nimmt das Chaos seinen Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonah Hill (Noah Griffith) Max Records (Slater) Ari Graynor (Marisa Lewis) Sam Rockwell (Karl) J.B. Smoove (Julio) Kevin Hernandez (Rodrigo) Kylie Bunbury (Roxanne) Originaltitel: The Sitter Regie: David Gordon Green Drehbuch: Brian Gatewood, Alessandro Tanaka Kamera: Tim Orr Musik: Jeff McIlwain, David Wingo Altersempfehlung: ab 12