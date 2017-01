Im San Francisco der Gegenwart wird der junge Journalist Daniel Malloy von Louis angesprochen, der behauptet, ein Vampir zu sein und Daniel seine Geschichte erzählen will. Im 18. Jahrhundert war Louis ein 24-jähriger Plantagenbesitzer. Nach dem Tod seiner Frau und seines einzigen Kindes versinkt er in Depressionen. Er lernt den faszinierenden Vampir Lestat kennen, der ihm mit einem Biss und einem Schluck seines eigenen Blutes das ewige Leben schenkt. Während Lestat sein ausschweifendes Leben genießt und ständig auf der Suche nach jungen Opfern ist, leidet Louis an seinem Dasein als Untoter und bringt es nicht übers Herz zu morden. Statt dessen ernährt er sich von Tierblut. Als Louis in einem schwachen Moment das junge Mädchen Claudia tötet, erweckt Lestat sie wieder zum Leben und sie wird Louis ständige Begleiterin. Doch im Laufe der Jahre wächst in Claudia die Wut gegen Lestat, da sie im Körper eines Kindes gefangen ist und offensichtlich gelingt es ihr, ihn zu töten. Louis und Claudia reisen nach Europa und treffen dort im Jahre 1870 Armand, der mit seiner Truppe von Vampiren im Untergrund lebt. Louis hofft, von Armand die Geheimnisse des Vampirdaseins erlernen zu können. Doch als Armand und seine Männer von dem Mord an Lestat erfahren, töten sie Claudia. In seiner Wut bringt Louis die Vampire um und kehrt einige Jahre später ins moderne San Francisco zurück. Dort trifft er erneut auf Lestat, der den Mordanschlag überlebt hat, jedoch nur noch ein Schatten seiner selbst ist. In Google-Kalender eintragen