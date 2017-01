RTL II 09:05 bis 10:50 Trickfilm Toy Story 2 USA 1999 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Spielzeugfiguren sind auf sich gestellt, denn ihr Besitzer Andy ist im Feriencamp. Da nutzt Andys Mutter die Gelegenheit und veranstaltet einen Flohmarkt, bei dem sie unter andern auch sein altes Spielzeug verkaufen möchte. Auch Woody, die Lieblingsfigur landet dabei zufälligerweise auf dem Verkaufstisch. Als ein Sammler den Cowboy entdeckt, möchte er ihn unbedingt und egal für welchen Preis kaufen. Nachdem aber die Mutter den Kauf ablehnt, klaut der Mann das Spielzeug einfach, denn er erkennt in Woody eine unbezahlbare Rarität. Sofort begeben sich Buzz und die restlichen Spielfiguren auf eine spannende Rettungsmission, um Woody zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Peer Augustinski (Woody) Walter von Hauff (Buzz) Carin C. Tietze (Jessie) Erik Schumann (Stinke-Piet) Hartmut Neugebauer (Charlie Naseweis) Gerd Potyka (Slinky Dog) Ernst Wilhelm Lenik (Rex) Originaltitel: Toy Story 2 Regie: John Lasseter Drehbuch: Rita Hsiao, Doug Chamberlain, Chris Webb, Andrew Stanton Kamera: Sharon Calahan Musik: Randy Newman