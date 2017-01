RTL II 10:50 bis 12:25 Komödie Kuck' mal, wer da jetzt spricht! USA 1993 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Mickey wünscht nichts sehnlicher als ein Haustier. Nach langem betteln und beten geh sein Wunsch in Erfüllung. Für James wird ebenfalls ein Traum war, denn er hat einen neuen Job als Pilot. Während es für den Familienvater karrieremäßig steil bergauf geht, ist Mutter Mollie arbeitslos und total frustriert. Weihnachten steht vor der Tür, doch besinnlich und ruhig wird dieses Fest bei Familie Ubriaccos mit Sicherheit nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Travolta (James) Kirstie Alley (Mollie) Olympia Dukakis (Rosie) Lysette Anthony (Samantha) David Gallagher (Mikey) Tabitha Lupien (Julie) George Segal (Albert) Originaltitel: Look Who's Talking Now Regie: Tom Ropelewski Drehbuch: Tom Ropelewski, Leslie Dixon, Amy Heckerling Kamera: Oliver Stapleton Musik: William Ross Altersempfehlung: ab 6