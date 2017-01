RTL II 12:25 bis 14:00 Komödie Kuck' mal, wer da spricht! 2 USA 1990 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Baby Mickey bekommt eine kleine Schwester. Molly und James haben nun alle Hände voll zu tun, ihre beiden Racker ihm Zaum zu halten. Die kleine Julie ist jedoch keineswegs auf den Mund gefallen und weiß genau wie sie ihren Bruder zur Weißglut treibt. Mit Mollys verrücktem Bruder im Haus ist das Chaos perfekt und das Unglück nimmt seinen Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirstie Alley (Mikey) John Travolta (Julie) Olympia Dukakis (Eddie) Elias Koteas (Stuart) Twink Caplan (Rona) Gilbert Gottfried (Joey) Lorne Sussman (Mikey) Sprecher: Thomas Gottschalk (Mikey) Nina Hagen (Julie) Frank Zander (Eddie) Originaltitel: Look Who's Talking Too Regie: Amy Heckerling Drehbuch: Amy Heckerling, Neal Israel Kamera: Thomas Del Ruth Musik: David Kitay Altersempfehlung: ab 6