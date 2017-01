RBB 23:30 bis 00:15 Dokumentation The Best of ABBA D 1976 HDTV Live TV Merken Die schwedische Popgruppe ABBA war eine der weltweit populärsten Musikgruppen ihrer Zeit. Die Gruppe bestand aus den beiden Paaren Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad. Charakteristisch für ABBA waren der aufwändige, ausgeklügelte ABBA-Sound und die zu der damaligen Zeit ausgefallenen bunt-poppigen Kostüme, die die Musiker bei ihren Auftritten und vor allem auch in den Musikvideos trugen. Am 21. August 1976 gab es im Musikladen ein ABBA-Special. Es blieb die einzige Musikladen-Sendung, in der nur eine einzige Musikgruppe präsentiert wurde, mit den Titeln "Waterloo", "Honey Honey", "Tropical Loveland", "S. O. S.", "Chiquita", "Rock Me", "Dancing Queen", "Mamma Mia", "I've Been Waiting For You", "Take a Chance On Me", "Fernando" und "So Long". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Best of ABBA