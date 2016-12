RBB 20:15 bis 21:45 Show Echt witzig! Lachen mit den großen Komödianten D 2016 Merken Dass es hierzulande nicht sonderlich gut um den Humor bestellt ist, gilt längst als widerlegt. Lang ist die Liste großartiger Komödianten, die Generationen von Fernsehzuschauern in Ost und West zum Lachen gebracht haben. Altmeister wie Heinz Erhardt, Rudi Carrell, Diether Krebs, Harald Juhnke, Dieter Hallervorden und Herricht & Preil gehören bis heute zu den Besten ihres Faches. Viele ihrer Sketche, Gags, und Parodien haben mittlerweile Kultstatus erlangt. Mit dem Comedy-Boom in den 90er Jahren waren es dann die jungen, bis dahin kaum bekannten Stand-up-Comedians, die über Kleinkunstbühnen, Talentschmieden und Clubs den Sprung ins TV-Geschäft schafften. Mit den großen Spaßmachern von einst erinnern sie sich an die besten Sketche und witzigsten Nummern. Kommentiert werden die Ausschnitte von Freunden, Künstlerkollegen und Förderern. Mit: Guido Cantz, Gaby Köster, Kurt Krömer, Hape Kerkeling, den Missfits, Heinz Erhardt, Rudi Carrel, Beatrice Richter, Harald Juhnke, Diether Krebs, Iris Berben, Herricht & Preil, Jürgen von der Lippe, Eberhard Cohrs, Dieter Hallervorden u.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Guido Cantz, Gaby Köster, Kurt Krömer, Hape Kerkeling, Missfits, Heinz Erhardt, Rudi Carrell, Beatrice Richter, Harald Juhnke, Diether Krebs, Iris Berben, Herricht & Preil, Jürgen von der Lippe, Eberhard Cohrs, Dieter Hallervorden Originaltitel: Echt witzig!