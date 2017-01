RBB 17:50 bis 18:00 Kinderserie Unser Sandmännchen Geschichtenerzähler: Das Häschen und die Rübe Geschichtenerzähler: "Das Häschen und die Rübe" D 2015 HDTV Live TV Merken Geschichtenerzähler: Das Häschen und die Rübe: Es ist kalt und überall liegt Schnee. Doch als das Häschen sogar zwei Mohrrüben findet, schenkt es eine Rübe dem Eselchen. Das ist gerade ausgegangen, um sich etwas zu essen zu suchen. Und als es satt heim kommt, bringt es die Mohrrübe zum nächsten Tier. Aber auch die anderen Tiere denken an ihre Freunde und schließlich liegt die Mohrrübe am anderen Morgen wieder beim Häschen auf dem Tisch. Eine Geschichte vom Teilen, vorgelesen von der wunderbaren Katharina Thalbach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unser Sandmännchen Regie: Sabine Fischer Drehbuch: Diverse, Sabine und Helmut Fischer