Sport1+ 02:30 bis 03:00 Dokusoap Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott Kurzversion D Merken PS Profi-Zuschauer Dean möchte eine Familie gründen. Das Vorhaben beginnt mit dem passenden Wagen. Oberstes Gebot: Viel Platz soll er haben, daher bietet sich ein sportlicher und schneller Kombi an. Das Budget: Maximal 15 000 Euro. Die PS Profis Sid und JP nehmen sich dem Vater in spe gerne an und versuchen für ihn ein passendes Gefährt zu finden. Zur Auswahl stehen unter anderem ein Skoda Oktavia RS aus 2012 und ein Alfa Romeo 159. Welcher Familien-Kombi macht das Rennen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott

