Sport1+ 12:55 bis 15:40 Sport Darts Darts WM 2017, Viertelfinale Merken "Game On" auf SPORT1: Vom 15. Dezember bis zum 2. Januar steht mit der Darts-WM in London die "fünfte Darts-Jahreszeit" auf dem Programm. Beim einzigartigen Pfeilespektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace der neue Darts-Weltmeister gesucht. Der Schotte Gary Anderson kann sich zum dritten Mal in Folge zum "König der Pfeile" krönen, aber auch der Weltranglistenerste Michael van Gerwen und Rekordchampion Phil Taylor sind heiß auf den Titel. Dazu will die deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp im fünften Anlauf über die 2. Runde hinauskommen. SPORT1 präsentiert die anstehende WM auch diesmal mit einer umfangreichen Berichterstattung und überträgt von der 1. Runde bis zum Finale rund 90 Live-Stunden. Als Kommentator ist die deutsche Darts-Stimme Elmar Paulke zusammen mit Experte Tomas "Shorty" Seyler im Einsatz. Dazu liefert Moderator Sascha Bandermann über das komplette Turnier Interviews und spannende Eindrücke direkt aus dem "Ally Pally". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie