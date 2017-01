RTL 08:45 bis 10:25 Komödie Ein verrückter Tag in New York USA 2004 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden grundverschiedenen Zwillingsschwestern Jane und Roxy sind für einen Tag in New York unterwegs. Doch das nicht allein zum Spaß, denn jedes der Mädchen hat ein klares Ziel vor Augen: Jane will sich vor einem Prüfungsausschuss von ihrer besten Seite zeigen, um eines der begehrten Stipendien für die Universität von Oxford zu ergattern. Ihre Schwester Roxy hingegen, die der Schule schon jetzt nicht viel Positives abgewinnen kann, zieht es vor, beim Videodreh ihrer geliebten Punkrock-Band dabei zu sein. Doch soweit kommen die beiden gar nicht erst, denn die zwei Schwestern werden wegen Schwarzfahrens aus dem Zug geworfen. Doch damit nicht genug: Bei dem Versuch, ihr jeweiliges Ziel doch noch irgendwie zu erreichen, stolpern Jane und Roxy von einem Chaos ins nächste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Olsen (Jane Ryan) Mary-Kate Olsen (Roxy Ryan) Eugene Levy (Max Lomax) Andy Richter (Bennie Bang) Riley Smith (Jim) Jared Padalecki (Trey Lipton) Drew Pinsky (Dr. Ryan) Originaltitel: New York Minute Regie: Dennie Gordon Drehbuch: Emily Fox, Adam Cooper, Bill Collage Kamera: Greg Gardiner, Sandi Sissel Musik: George S. Clinton, Michael Muhlfriedel