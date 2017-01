RTL 06:05 bis 07:25 Komödie Waterboy - Der Typ mit dem Wasserschaden USA 1998 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der etwas unterbelichtete Bobby Boucher hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht: Er ist der Wasserträger des College-Footballteams der Cougars. Für Bobby gilt in Sachen Wasser: Das Beste ist gerade gut genug für seine 'Schützlinge'. Deshalb achtet Bobby akribisch auf Qualität. Doch die Spieler wissen dies keineswegs zu schätzen. Vielmehr ist Bobby der Depp vom Dienst und muss sich ständig die groben Späße der Spieler gefallen lassen. Zuhause - d.h. im Sumpfland von Louisina - wartet seine autoritäre Mama, die Bobby am liebsten für sich alleine hätte und ihn von anderen Menschen, vor allem vor anderen Frauen, fern halten will. Nachdem die Cougars ihn gefeuert haben, stellt sich Bobby bei Trainer Klein, dem Coach der Lousiana Mud Dogs - übrigens der schlechtesten Mannschaft der Südstaaten - vor. Und tatsächlich bekommt Bobby den Job. Bezahlt wird er allerdings nicht. Eines Tages vergreift sich einer der stärksten Spieler an dem einzigen, was Bobby heilig ist: seinem Wasser. Der Spieler spuckt hinein! Das geht über die Schmerzgrenze des Waterboys! Ermutigt vom Trainer der Mannschaft greift er den Spieler an und wirft ihn scheinbar mit Leichtigkeit zu Boden. So wird überraschend Bobbys wahres Talent entdeckt. Coach Klein ist begeistert von Bobbys Stärke. Ohne das Wissen seiner Mama steigt Bobby als Spieler in das Football-Team ein und macht Karriere. Plötzlich beginnen sich auch Frauen für Bobby zu interessieren, allen voran die hübsche Vicki Vallencourt... Fraglich ist aber, wie es mit Bobbys Football-Karriere weitergehen soll, denn Mama ist dagegen und zu allem Übel darf Bobby ohne College-Abschluss gar nicht im Team spielen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Robert "Bobby" Boucher Jr.) Kathy Bates (Helen "Mama" Boucher) Henry Winkler (Trainer Klein) Fairuza Balk (Vicki Vallencourt) Jerry Reed (Trainer Red Beaulieu) Rob Schneider (Townie) Larry Gilliard Jr. (Derek Wallace) Originaltitel: The Waterboy Regie: Frank Coraci Drehbuch: Tim Herlihy, Tim Herlihy, Adam Sandler Kamera: Steven Bernstein Musik: Alan Pasqua