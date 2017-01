RTL NITRO 04:25 bis 05:05 Krimiserie Law & Order Die schlechte Absicht mit den bösen Folgen USA 2009 HDTV Live TV Merken Was anfangs wie ein durch Alkoholmissbrauch verursachter Verkehrsunfall mit sieben Todesopfern aussah, entpuppt sich als ein komplizierter Fall: Bei Brenda Sawyer (Sandra Joseph), der Fahrerin des Unglücksautos, wird ein Nasenspray gefunden, das mit einer gefährlichen Droge vermischt worden war. Als herauskommt, dass die Frau in einem Pharmakonzern arbeitete, werden die Ermittler hellhörig und kommen einem großangelegten Medikamentenbetrug und einem mehrfachen Mord auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) Chris Bowers (Matt Sawyer) Originaltitel: Law & Order Regie: Mario Van Peebles Drehbuch: Richard Sweren, Christopher Ambrose Kamera: Manuel Billeter Musik: Mike Post