RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Hoher Einsatz CDN, USA 2000 2017-01-01 01:15 HDTV 1. Staffel, Folge 2: Auf Drängen seiner Freundin Jamie füttert Ted in Las Vegas einen einarmigen Banditen mit Münzen - und knackt den Jackpot: 40 Millionen Dollar! Im Freudentaumel bezieht das Pärchen die Präsidenten-Suite des Monaco-Hotels. Am nächsten Morgen liegt Ted tot auf dem Pflaster vor dem Hotel. Gil und Nick finden Hinweise auf einen Mord. Jamie hat ein Alibi, und in Verdacht gerät Mr. Carlton, der elf Stunden lang ununterbrochen Geld an genau dem Automaten verloren hat, an dem Ted Minuten später Millionär wurde. Doch Faserspuren an der Armbanduhr des Toten entlarven schließlich die wahre Täterin: Jamie. Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Jorja Fox (Sara Sidle) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Tim De Zarn (Red Carlton) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Anthony E. Zuiker Kamera: Roy H. Wagner Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12