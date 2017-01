RTL NITRO 17:50 bis 18:40 Actionserie Das A-Team Arbeitskampf USA 1983 HDTV Live TV Merken Auf ihrer Flucht vor Colonel Decker versteckt sich das A-Team in einem Lebensmittelgeschäft in einer amerikanischen Kleinstadt. Das Geschwisterpaar Gary und Laura berichtet, wie brutal die Landarbeiter der Gegend von dem Farmer Jarrett und seinem Vorarbeiter Cross ausgebeutet werden. Das A-Team beschließt, den Landarbeitern zu helfen, indem sie eine Gewerkschaft gründen. Doch bei all ihrer Hilfsbereitschaft haben sie fast vergessen, dass ihnen Colonel Decker schon dicht auf den Fersen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Hannibal) Dwight Schultz (Murdock) Mr. T (B.A. Baracus) Dirk Benedict (Faceman) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Alan Autry (Gary) Penny Peyser (Laura) Originaltitel: The A-Team Regie: Arnold Laven Drehbuch: Richard Christian Matheson, Thomas E. Szollosi Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12