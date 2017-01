RTL NITRO 16:05 bis 16:55 Actionserie Knight Rider Duft einer Rose USA 1986 HDTV Live TV Merken Michael überrascht Durants Bande bei einem Einbruch in ein Datenzentrum der Regierung. Vergeblich versucht er, die Gangster zu fassen. Dabei wird er verletzt. Bandenchef Durant setzt nun alles daran, den unbequemen Zeugen zu beseitigen. In der Zwischenzeit hat Michael seine große Liebe Stevie Barton wiedergetroffen. Sie beschließen, diesmal Nägel mit Köpfen zu machen. Doch die Hochzeitsfeier wird Michael beinahe zum Verhängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Hasselhoff (Michael Knight) Edward Mulhare (Devon Miles) Patricia McPherson (Bonnie Barstow) Peter Parros ('RC3' Reginald Cornelius III) Aharon Ipalé (Durant / Kurt Rolands) Reid Smith (Stocker) Catherine Hickland (Stevie Mason) Originaltitel: Knight Rider Regie: Sidney Hayers Drehbuch: Glen A. Larson, E. Nick Alexander Kamera: H. John Penner Musik: Glen A. Larson, Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12